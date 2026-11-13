Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Halma-Investmentbeispiel
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13.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 13.11.2023 wurde das Halma-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,24 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Halma-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51,975 Halma-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 826,40 GBP, da sich der Wert eines Halma-Anteils am 12.11.2026 auf 35,14 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 82,64 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Halma belief sich jüngst auf 13,45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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