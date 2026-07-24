Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Profitables Halma-Investment?
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24.07.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halma von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Halma-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 22,54 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,437 Halma-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.07.2026 gerechnet (36,50 GBP), wäre die Investition nun 161,93 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 61,93 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Halma eine Börsenbewertung in Höhe von 13,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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