Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Halma-Anlage im Blick
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08.05.2026 10:03:59
FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halma von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Halma-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Halma-Aktie letztlich bei 25,97 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Halma-Papier investiert hätte, befänden sich nun 38,506 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 757,80 GBP, da sich der Wert eines Halma-Anteils am 07.05.2026 auf 45,65 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,78 Prozent vermehrt.
Halma markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,60 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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