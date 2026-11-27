Bei einem frühen Halma-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Halma-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 9,70 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Halma-Aktie investierten, hätten nun 10,309 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 345,57 GBP, da sich der Wert eines Halma-Papiers am 26.11.2026 auf 33,52 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 245,57 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Halma belief sich zuletzt auf 12,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at