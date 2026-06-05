FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Halma-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Halma-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Halma-Aktie 26,06 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Halma-Papier investiert hätte, befänden sich nun 383,685 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Halma-Papiere wären am 04.06.2026 18 716,17 GBP wert, da der Schlussstand 48,78 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 87,16 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Halma eine Börsenbewertung in Höhe von 18,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at