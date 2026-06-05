Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Rentables Halma-Investment?
|
05.06.2026 10:03:53
FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Halma-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Halma-Aktie 26,06 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Halma-Papier investiert hätte, befänden sich nun 383,685 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Halma-Papiere wären am 04.06.2026 18 716,17 GBP wert, da der Schlussstand 48,78 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 87,16 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Halma eine Börsenbewertung in Höhe von 18,43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Halma PLC
|
10:03
|FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.06.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 beginnt die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
29.05.26
|FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.05.26
|Börsianer in London warten auf Impulse: FTSE 100 pendelt zum Handelsstart um seinen Schlusskurs des Vortages (finanzen.at)
|
22.05.26
|FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halma-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
18.05.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
15.05.26
|FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.05.26
|FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halma von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)