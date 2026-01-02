FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Halma-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Halma-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,02 GBP. Bei einem Halma-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,010 Halma-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35,38 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 309,40 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,94 Prozent angezogen.

Halma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,37 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at