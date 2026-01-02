Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Hochrechnung
|
02.01.2026 10:03:35
FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Halma-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,02 GBP. Bei einem Halma-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,010 Halma-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35,38 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 309,40 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,94 Prozent angezogen.
Halma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,37 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Halma PLCmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
26.12.25