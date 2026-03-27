FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Halma-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Halma-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,30 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 38,023 Halma-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 432,70 GBP, da sich der Wert eines Halma-Papiers am 26.03.2026 auf 37,68 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,27 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Halma belief sich zuletzt auf 14,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at