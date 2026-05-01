Halma Aktie

Halma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071

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Lohnende Halma-Anlage? 01.05.2026 10:03:56

FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halma-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Halma-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Halma-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 23,08 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,333 Halma-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 190,94 GBP, da sich der Wert eines Halma-Anteils am 30.04.2026 auf 44,07 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 90,94 Prozent angezogen.

Halma markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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