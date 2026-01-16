FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halma-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Halma-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 16.01.2021 wurden Halma-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Halma-Anteile letztlich bei 25,45 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Halma-Aktie investierten, hätten nun 3,930 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Halma-Papiers auf 36,76 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,46 GBP wert. Mit einer Performance von +44,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Halma-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at