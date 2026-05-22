FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halma-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Halma-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Halma-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29,06 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Halma-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,441 Halma-Anteilen. Die gehaltenen Halma-Papiere wären am 21.05.2026 154,58 GBP wert, da der Schlussstand 44,92 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +54,58 Prozent.

Der Halma-Wert an der Börse wurde auf 16,82 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at