FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Halma von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Halma-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,65 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Halma-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,899 Halma-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 159,18 GBP, da sich der Wert eines Halma-Anteils am 09.04.2026 auf 40,83 GBP belief. Damit wäre die Investition um 59,18 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Halma betrug jüngst 15,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at