Halma Aktie

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WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071

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Lohnende Halma-Investition? 09.10.2026 10:04:05

FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Verlust hätte eine Halma-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Halma-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 09.10.2025 wurde die Halma-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Halma-Aktie bei 35,70 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 280,112 Anteilen. Die gehaltenen Halma-Aktien wären am 08.10.2026 9 803,92 GBP wert, da der Schlussstand 35,00 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 1,96 Prozent vermindert.

Halma wurde am Markt mit 13,13 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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