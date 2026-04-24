FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: Diese Dividende sieht Hikma Pharmaceuticals für Aktionäre vor

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals am 23.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,62 GBP beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, hat sich die Dividende damit nicht verändert. 140,38 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 2,50 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum London-Schluss ging die Hikma Pharmaceuticals-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 14,03 GBP aus dem Handel. Der Hikma Pharmaceuticals-Anteilsschein wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Hikma Pharmaceuticals-Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2025 weist das Hikma Pharmaceuticals-Papier eine Dividendenrendite von 4,03 Prozent auf. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 3,11 Prozent betrug.

Vergleich von realer Rendite und Hikma Pharmaceuticals-Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Hikma Pharmaceuticals via London 27,03 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -6,06 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Hikma Pharmaceuticals-Kurs.

Dividendenerwartung von Hikma Pharmaceuticals

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,85 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,69 Prozent steigen.

Schlüsseldaten von Hikma Pharmaceuticals

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Hikma Pharmaceuticals steht aktuell bei 2,854 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Hikma Pharmaceuticals verfügt über ein KGV von aktuell 11,21. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Hikma Pharmaceuticals einen Umsatz von 2,541 Mrd.GBP sowie ein EPS von 1,38 GBP.

Redaktion finanzen.at