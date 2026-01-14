FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hikma Pharmaceuticals von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Hikma Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Hikma Pharmaceuticals-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25,75 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 388,387 Hikma Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 973,39 GBP, da sich der Wert einer Hikma Pharmaceuticals-Aktie am 13.01.2026 auf 15,38 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,27 Prozent verringert.

Hikma Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at