Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie

Hikma Pharmaceuticals PLCShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Hikma Pharmaceuticals-Anlage? 28.01.2026 10:04:00

FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hikma Pharmaceuticals von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Hikma Pharmaceuticals-Investment gewesen.

Die Hikma Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,12 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 45,208 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,45 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 698,46 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -30,15 Prozent.

Der Börsenwert von Hikma Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hikma Pharmaceuticals PLCShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Hikma Pharmaceuticals PLCShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hikma Pharmaceuticals PLCShs 17,70 -1,67% Hikma Pharmaceuticals PLCShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen