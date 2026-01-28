FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hikma Pharmaceuticals von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Hikma Pharmaceuticals-Investment gewesen.

Die Hikma Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,12 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 45,208 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,45 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 698,46 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -30,15 Prozent.

Der Börsenwert von Hikma Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at