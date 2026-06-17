Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie

Hikma Pharmaceuticals PLCShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083

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Hochrechnung 17.06.2026 10:04:19

FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hikma Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Hikma Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Hikma Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Hikma Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 20,80 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,808 Hikma Pharmaceuticals-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 16.06.2026 auf 14,67 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,53 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 29,47 Prozent.

Hikma Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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