FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Hikma Pharmaceuticals-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Hikma Pharmaceuticals-Aktie bei 22,54 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 443,656 Hikma Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 14,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 459,63 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,40 Prozent abgenommen.

Am Markt war Hikma Pharmaceuticals jüngst 3,11 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at