Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie
WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083
|Profitables Hikma Pharmaceuticals-Investment?
|
25.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor einem Jahr verloren
Am 25.02.2025 wurde die Hikma Pharmaceuticals-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 22,96 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 435,540 Hikma Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.02.2026 7 199,48 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 16,53 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28,01 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Hikma Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 3,57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hikma Pharmaceuticals PLCShs
|
12:26
|Zuversicht in London: FTSE 100 stärker (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
20.02.26
|LSE-Handel: nachmittags Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
18.02.26
|FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
11.02.26
|FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hikma Pharmaceuticals von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in London: So performt der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 am Mittag im Minus (finanzen.at)