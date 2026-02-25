Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie

Hikma Pharmaceuticals PLCShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083

Profitables Hikma Pharmaceuticals-Investment? 25.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Hikma Pharmaceuticals-Investment gewesen.

Am 25.02.2025 wurde die Hikma Pharmaceuticals-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 22,96 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 435,540 Hikma Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.02.2026 7 199,48 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 16,53 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28,01 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Hikma Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 3,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

