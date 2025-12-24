FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hikma Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Hikma Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hikma Pharmaceuticals-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Hikma Pharmaceuticals-Anteile an diesem Tag 22,51 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,442 Anteilen. Die gehaltenen Hikma Pharmaceuticals-Anteile wären am 23.12.2025 67,79 GBP wert, da der Schlussstand 15,26 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,21 Prozent verringert.

Der Marktwert von Hikma Pharmaceuticals betrug jüngst 3,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at