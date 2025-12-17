FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Hikma Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Hikma Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Hikma Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 24,63 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 405,928 Hikma Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 117,34 GBP, da sich der Wert einer Hikma Pharmaceuticals-Aktie am 16.12.2025 auf 15,07 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 38,83 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Hikma Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 3,31 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at