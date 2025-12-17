Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie
WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083
|Langfristige Performance
|
17.12.2025 10:03:57
FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingebracht
Die Hikma Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Hikma Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 24,63 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 405,928 Hikma Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 117,34 GBP, da sich der Wert einer Hikma Pharmaceuticals-Aktie am 16.12.2025 auf 15,07 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 38,83 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Hikma Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 3,31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hikma Pharmaceuticals PLCShsmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15.12.25
|Montagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
15.12.25
|Handel in London: FTSE 100 legt am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.12.25