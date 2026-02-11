Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie
WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083
|Rentabler Hikma Pharmaceuticals-Einstieg?
|
11.02.2026 10:04:06
FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hikma Pharmaceuticals von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Hikma Pharmaceuticals-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,91 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,365 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.02.2026 gerechnet (15,50 GBP), wäre die Investition nun 67,65 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,35 Prozent verringert.
Am Markt war Hikma Pharmaceuticals jüngst 3,37 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hikma Pharmaceuticals PLCShs
|
11.02.26
|FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hikma Pharmaceuticals von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in London: So performt der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
05.02.26