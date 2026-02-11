Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie

WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083

Rentabler Hikma Pharmaceuticals-Einstieg? 11.02.2026 10:04:06

FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hikma Pharmaceuticals von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Hikma Pharmaceuticals eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Hikma Pharmaceuticals-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,91 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,365 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.02.2026 gerechnet (15,50 GBP), wäre die Investition nun 67,65 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,35 Prozent verringert.

Am Markt war Hikma Pharmaceuticals jüngst 3,37 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

