FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Hikma Pharmaceuticals-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Hikma Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 24,06 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 41,555 Hikma Pharmaceuticals-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 590,50 GBP, da sich der Wert einer Hikma Pharmaceuticals-Aktie am 02.06.2026 auf 14,21 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -40,95 Prozent.

Am Markt war Hikma Pharmaceuticals jüngst 3,03 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at