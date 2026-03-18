Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Rentable Hiscox-Investition?
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18.03.2026 16:04:11
FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Hiscox-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,64 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 103,734 Hiscox-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 608,92 GBP, da sich der Wert einer Hiscox-Aktie am 17.03.2026 auf 15,51 GBP belief. Damit wäre die Investition 60,89 Prozent mehr wert.
Hiscox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,02 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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