Hiscox-Anlage unter der Lupe 07.01.2026 16:04:58

FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hiscox-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Hiscox-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Hiscox-Papier bei 11,14 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hat, hat nun 8,981 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,02 GBP, da sich der Wert einer Hiscox-Aktie am 06.01.2026 auf 13,81 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 24,02 Prozent.

Hiscox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

