FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Hiscox-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Hiscox-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Hiscox-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11,70 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 854,701 Hiscox-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 512,82 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Papiers am 26.05.2026 auf 18,15 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,13 Prozent angezogen.

Alle Hiscox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at