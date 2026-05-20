Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Langfristige Performance
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20.05.2026 16:04:04
FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Hiscox-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,92 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 83,893 Hiscox-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 18,59 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 559,56 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,96 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Hiscox belief sich zuletzt auf 5,94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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