Hiscox Aktie

Hiscox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 20.05.2026 16:04:04

FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hiscox-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Hiscox-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,92 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 83,893 Hiscox-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 18,59 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 559,56 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,96 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Hiscox belief sich zuletzt auf 5,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hiscox Ltd

mehr Nachrichten