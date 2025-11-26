FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hiscox-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hiscox-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hiscox-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,95 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 100,553 Hiscox-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2025 auf 13,22 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 329,31 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,93 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Hiscox einen Börsenwert von 4,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at