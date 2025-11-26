Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Hiscox-Anlage im Blick
|
26.11.2025 16:04:10
FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hiscox-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hiscox-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,95 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 100,553 Hiscox-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2025 auf 13,22 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 329,31 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,93 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Hiscox einen Börsenwert von 4,32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hiscox Ltdmehr Nachrichten
|
26.11.25
|FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hiscox-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.11.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
19.11.25
|FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hiscox-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.11.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hiscox von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.11.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
06.11.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Hiscox Ltdmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!