FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hiscox-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hiscox-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Hiscox-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,39 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Hiscox-Papier investiert hätte, hätte er nun 962,464 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 724,74 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Papiers am 23.12.2025 auf 14,26 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 37,25 Prozent.

Alle Hiscox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at