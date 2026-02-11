Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Rentabler Hiscox-Einstieg?
|
11.02.2026 16:04:22
FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hiscox-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Hiscox-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,50 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Hiscox-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 052,192 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.02.2026 gerechnet (14,55 GBP), wäre das Investment nun 15 309,39 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 53,09 Prozent.
Hiscox war somit zuletzt am Markt 4,85 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hiscox Ltd
|
16:04
|FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hiscox-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
10.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
04.02.26
|FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hiscox von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
28.01.26
|FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Hiscox Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hiscox Ltd
|16,50
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.