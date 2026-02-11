FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hiscox-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Hiscox-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Hiscox-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,50 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Hiscox-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 052,192 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.02.2026 gerechnet (14,55 GBP), wäre das Investment nun 15 309,39 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 53,09 Prozent.

Hiscox war somit zuletzt am Markt 4,85 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at