FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hiscox von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hiscox-Investment verdienen können.

Am 03.06.2021 wurde die Hiscox-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,12 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Hiscox-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,315 Hiscox-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.06.2026 gerechnet (17,64 GBP), wäre die Investition nun 217,24 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 117,24 Prozent zugenommen.

Hiscox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at