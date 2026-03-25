FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hiscox-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Hiscox-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Hiscox-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Hiscox-Aktie an diesem Tag 11,71 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 853,971 Hiscox-Aktien im Depot. Die gehaltenen Hiscox-Papiere wären am 24.03.2026 12 877,88 GBP wert, da der Schlussstand 15,08 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 28,78 Prozent.

Hiscox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at