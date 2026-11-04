Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Rentables Hiscox-Investment?
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04.11.2026 16:03:36
FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hiscox-Investment von vor einem Jahr verdient
Die Hiscox-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,58 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hat, hat nun 73,638 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 1 427,84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 19,39 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 42,78 Prozent gleich.
Hiscox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,93 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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