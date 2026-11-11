Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Rentable Hiscox-Anlage?
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11.11.2026 16:03:53
FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hiscox von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Hiscox-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 9,84 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 016,260 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 573,17 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Papiers am 10.11.2026 auf 19,26 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 95,73 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Hiscox belief sich zuletzt auf 5,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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