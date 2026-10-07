FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hiscox von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Hiscox eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Hiscox-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 13,96 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Hiscox-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,163 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 18,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,52 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,52 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Hiscox einen Börsenwert von 5,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at