FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Hiscox-Anleger freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Hiscox am 14.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,37 GBP je Aktie vereinbart. Damit wurde die Hiscox-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 12,12 Prozent erhöht. Insgesamt wurde beschlossen 110,40 Mio. GBP an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Hiscox-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 11,08 Prozent erhöht.

Dividendenrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung ging der Hiscox-Anteilsschein via London bei einem Wert von 16,39 GBP aus dem Geschäft. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Hiscox, demnach wird der Hiscox-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Hiscox-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Hiscox-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das Hiscox-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,62 Prozent auf. Damit wurde die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschmälert, damals betrug sie noch 3,02 Prozent.

Gegenüberstellung von Hiscox-Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Hiscox via London 40,09 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 112,31 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Hiscox

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,54 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,54 Prozent nachlassen.

Hauptdaten von Hiscox

Hiscox ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 5,215 Mrd. GBP. Das KGV von Hiscox beträgt aktuell 10,38. Im Jahr 2025 erzielte Hiscox einen Umsatz von 4,075 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 1,37 GBP.

Redaktion finanzen.at