Howden Joinery Group Aktie

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WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813

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Frühes Investment 26.03.2026 10:03:29

FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Howden Joinery Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Howden Joinery Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Howden Joinery Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Howden Joinery Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,65 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 215,100 Howden Joinery Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.03.2026 1 725,10 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,02 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 72,51 Prozent zugenommen.

Der Howden Joinery Group-Wert an der Börse wurde auf 4,34 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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