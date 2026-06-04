FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Howden Joinery Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Howden Joinery Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Howden Joinery Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Howden Joinery Group-Anteile 6,73 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hat, hat nun 1 485,443 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 03.06.2026 11 571,60 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,79 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,72 Prozent gesteigert.

Howden Joinery Group wurde am Markt mit 4,08 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at