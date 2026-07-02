Howden Joinery Group Aktie
WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813
|Profitables Howden Joinery Group-Investment?
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02.07.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Howden Joinery Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 02.07.2023 wurde das Howden Joinery Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Howden Joinery Group-Anteile 6,42 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in das Howden Joinery Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,567 Howden Joinery Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 128,58 GBP, da sich der Wert eines Howden Joinery Group-Anteils am 01.07.2026 auf 8,26 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 28,58 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Howden Joinery Group eine Marktkapitalisierung von 4,52 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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