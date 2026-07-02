FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Howden Joinery Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Howden Joinery Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 02.07.2023 wurde das Howden Joinery Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Howden Joinery Group-Anteile 6,42 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in das Howden Joinery Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,567 Howden Joinery Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 128,58 GBP, da sich der Wert eines Howden Joinery Group-Anteils am 01.07.2026 auf 8,26 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 28,58 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Howden Joinery Group eine Marktkapitalisierung von 4,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at