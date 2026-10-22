Howden Joinery Group Aktie
WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813
|Profitable Howden Joinery Group-Investition?
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22.10.2026 10:03:22
FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Howden Joinery Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Howden Joinery Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Howden Joinery Group-Papier bei 6,34 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 157,828 Howden Joinery Group-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 7,89 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 244,48 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 244,48 GBP entspricht einer Performance von +24,45 Prozent.
Alle Howden Joinery Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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