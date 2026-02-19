FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Howden Joinery Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Howden Joinery Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Howden Joinery Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Howden Joinery Group-Aktie bei 7,28 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 372,993 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 931,31 GBP, da sich der Wert eines Howden Joinery Group-Papiers am 18.02.2026 auf 8,69 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 19,31 Prozent.

Jüngst verzeichnete Howden Joinery Group eine Marktkapitalisierung von 4,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at