Howden Joinery Group Aktie
WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813
|Lukrative Howden Joinery Group-Anlage?
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19.03.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Howden Joinery Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Howden Joinery Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,35 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,597 Howden Joinery Group-Papiere. Die gehaltenen Howden Joinery Group-Anteile wären am 18.03.2026 112,31 GBP wert, da der Schlussstand 8,26 GBP betrug. Mit einer Performance von +12,31 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Howden Joinery Group wurde am Markt mit 4,47 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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