FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Howden Joinery Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Howden Joinery Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 4,56 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investierten, hätten nun 2 195,390 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.04.2026 18 309,55 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,34 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 83,10 Prozent.

Am Markt war Howden Joinery Group jüngst 4,50 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at