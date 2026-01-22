FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Howden Joinery Group-Aktie gebracht.

Die Howden Joinery Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,88 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 145,406 Howden Joinery Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.01.2026 auf 8,52 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 238,13 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,81 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Howden Joinery Group belief sich zuletzt auf 4,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at