WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813

Profitables Howden Joinery Group-Investment? 08.01.2026 10:03:26

FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Howden Joinery Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Howden Joinery Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,56 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Howden Joinery Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1 322,751 Howden Joinery Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Howden Joinery Group-Papiere wären am 07.01.2026 11 104,50 GBP wert, da der Schlussstand 8,40 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,04 Prozent.

Jüngst verzeichnete Howden Joinery Group eine Marktkapitalisierung von 4,50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Howden Joinery Group PLC

Howden Joinery Group PLC 9,80 0,51%

Nach US-Arbeitsmarktdaten: Dow stärker erwartet -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
