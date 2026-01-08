FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Howden Joinery Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Howden Joinery Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,56 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Howden Joinery Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1 322,751 Howden Joinery Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Howden Joinery Group-Papiere wären am 07.01.2026 11 104,50 GBP wert, da der Schlussstand 8,40 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,04 Prozent.

Jüngst verzeichnete Howden Joinery Group eine Marktkapitalisierung von 4,50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at