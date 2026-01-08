Howden Joinery Group Aktie
FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor einem Jahr eingebracht
Howden Joinery Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,56 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Howden Joinery Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1 322,751 Howden Joinery Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Howden Joinery Group-Papiere wären am 07.01.2026 11 104,50 GBP wert, da der Schlussstand 8,40 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,04 Prozent.
Jüngst verzeichnete Howden Joinery Group eine Marktkapitalisierung von 4,50 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu Howden Joinery Group PLC
Analysen zu Howden Joinery Group PLC
