Howden Joinery Group Aktie

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WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813

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Howden Joinery Group-Anlage unter der Lupe 08.10.2026 10:03:23

FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Howden Joinery Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Howden Joinery Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Howden Joinery Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Howden Joinery Group-Anteile bei 4,20 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 381,519 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 7,55 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 968,56 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79,69 Prozent zugenommen.

Howden Joinery Group wurde am Markt mit 4,09 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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