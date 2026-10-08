Howden Joinery Group Aktie
WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813
|Howden Joinery Group-Anlage unter der Lupe
|
08.10.2026 10:03:23
FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Howden Joinery Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Howden Joinery Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Howden Joinery Group-Anteile bei 4,20 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 381,519 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 7,55 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 968,56 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79,69 Prozent zugenommen.
Howden Joinery Group wurde am Markt mit 4,09 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Howden Joinery Group PLC
|
08.10.26
|FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Howden Joinery Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.10.26
|FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
28.09.26
|Freundlicher Handel: Das macht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
28.09.26
|Gewinne in London: FTSE 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.09.26
|Handel in London: Zum Start des Montagshandels Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
24.09.26
|FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howden Joinery Group von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 steigt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Howden Joinery Group PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Howden Joinery Group PLC
|8,90
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.