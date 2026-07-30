FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Howden Joinery Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Howden Joinery Group-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Howden Joinery Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Howden Joinery Group-Anteile letztlich bei 7,40 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Howden Joinery Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 135,135 Howden Joinery Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.07.2026 gerechnet (7,87 GBP), wäre das Investment nun 1 062,84 GBP wert. Damit wäre die Investition um 6,28 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Howden Joinery Group belief sich jüngst auf 4,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at