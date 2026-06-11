FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Howden Joinery Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Howden Joinery Group-Aktie Investoren gebracht.

Howden Joinery Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,65 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,072 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.06.2026 auf 7,82 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,16 GBP wert. Mit einer Performance von +2,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Howden Joinery Group bezifferte sich zuletzt auf 4,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at