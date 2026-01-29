Howden Joinery Group Aktie
FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 29.01.2016 wurden Howden Joinery Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,01 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Howden Joinery Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1 996,008 Howden Joinery Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.01.2026 auf 8,45 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 856,29 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,56 Prozent vermehrt.
Howden Joinery Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,54 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
