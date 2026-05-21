FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Howden Joinery Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Howden Joinery Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 5,01 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,960 Howden Joinery Group-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.05.2026 auf 7,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149,60 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 49,60 Prozent vermehrt.

Alle Howden Joinery Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at