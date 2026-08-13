FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Howden Joinery Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Howden Joinery Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Howden Joinery Group-Aktie letztlich bei 4,41 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 22,696 Howden Joinery Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 185,77 GBP, da sich der Wert eines Howden Joinery Group-Papiers am 12.08.2026 auf 8,19 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,77 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Howden Joinery Group belief sich jüngst auf 4,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at